شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البيلاروسي يتهم ألمانيا باتّباع نهج «النازية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

هاجم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الثلاثاء، ألمانيا واتهمها باتّباع نهج نازي بعد فرض عقوبات أوروبية على بلاده تطال خاصة أهم مصادر دخلها.

وبمناسبة إحياء الذكرى الثمانين لبدء الغزو النازي للاتحاد السوفياتي، قال لوكاشينكو «ما لم نكن نتوقّعه هو أن تشارك ألمانيا في هذه المؤامرة الجماعية»، مضيفاً «لم نكن نتوقّع ذلك من أولئك الذين قتل أجدادهم ثلث البيلاروسيين وحالوا دون ولادة ملايين الاطفال».

وتساءل:«مضى ثمانون عاماً وماذا بعد؟ ما هذا؟ حرب ساخنة جديدة؟». وتابع:«أنظروا، أليس الأمر رمزياً؟ فرضوا عقوبات في الليل، عقوبات اقتصادية بحق ناسنا وشركاتنا».وهاجم لوكاشينكو وزير الخارجية الألماني، هايمو ماس قائلاً: «أرغب بشدة في أن اسأل السيد ماس من أنت؟ ألماني أعلن توبته البارحة، أم وارث للنازيين؟».

وفرض الاتحاد الأوروبي فضلا عن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، الإثنين، عقوبات على عشرات الشخصيات والشركات المرتبطة بنظام بيلاروس، وذلك رداً على اعتراض مينسك طائرة مدنية في مايو/ أيار الماضي، بهدف اعتقال صحافي معارض.

وقرر الأوروبيون أيضاً استهداف مصادر عائدات مهمة لبيلاروس، عبر وقف استيراد منتجات نفطية، وبعض أنواع البوتاس، ووقف تصدير منتجات لمصانع التبغ البيلاروسية.

وصرح وزير الخارجية الألماني، الإثنين خلال اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين: «إنها إجراءات ستؤثر في شكل هائل في بيلاروس وعائدات الدولة».