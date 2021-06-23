شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: أبي والخيل ودبي ذكرياتي الأجمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استذكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والده المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، على حسابه في «توك توك»، وقال سموه بمناسبة اليوم العالمي للأب: «أبي ذكريات طفولتي ولحظات لن أنساها».

وأضاف سموه في مقطع فيديو: «أبي والخيل ودبي هي ذكرياتي الأولى عن طفولتي، من اللحظات التي لا أنساها معه، عندما كان «يردفني» معه على خيله صباحاً ما بين الرابعة والثامنة من عمري. علمني أبي الكثير عن الصحراء وقسوتها. كنا نقضي الليالي في الصحراء، وكان يصحبني لمشاهدة ما يدور حولنا. هناك عالم تدب فيه الحياة ونحن نيام. قبل الثامنة علمني والدي كيف أعيش في الصحراء وبعد الثامنة علمني والدي كيف أعيش في المدينة مع البشر، ما أقسى البشر، وما أجمل الصحراء.. أبي والخيل ودبي ذكرياتي الأجمل».