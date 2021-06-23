شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة يصدر مرسوماً لفض دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

يختتم المجلس الوطني الاتحادي دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر بعقد جلسته الرابعة عشرة برئاسة صقر غباش رئيس المجلس يوم الثلاثاء 29 يونيو الجاري بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وسيتلى خلال الجلسة مرسوم صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رقم (69) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وبحسب جدول أعمال الجلسة يوجه الأعضاء سؤالين إلى حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، الأول من عفراء العليلي عن «التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة»، والثاني من شذى النقبي عن «سن دخول رياض الأطفال». ويوجّه كفاح الزعابي سؤالاً إلى جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام عن «التأمين الصحي للمعلمين الجدد»، ويوجه عدنان الحمادي سؤالاً إلى الدكتور أحمد حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عن «شرط إقامة اللاعبين المحترفين في الأندية الرياضية».

وفي بند التقارير الواردة من اللجان، يطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، عن توصيات المجلس في موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»،

كما يطلع المجلس على أربعة تقارير واردة من هيئة المكتب، تتعلق بتطوير أنظمة عمل بعض أجهزة المجلس، ويطلع على تقارير أنشطة لجانه الدائمة والأمانة العامة خلال دور الانعقاد العادي الثاني.