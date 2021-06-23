شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ستة جنود فرنسيين بهجوم انتحاري في وسط مالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب ستّة جنود فرنسيين وأربعة مدنيين ماليين بجروح في غوسي بوسط مالي في انفجار سيارة مفخّخة يقودها انتحاري لدى مرور آلية تابعة لبرخان، المهمة العسكرية الفرنسية لمكافحة المتطرفين في منطقة الساحل، كما أعلنت هيئة الأركان الفرنسية. وقالت هيئة الأركان الفرنسية في بيان إنّ «سيارة يقودها انتحاري هاجمت صباحاً آلية لقوة برخان فيما كانت تقوم بمهمة استطلاع لضمان الأمن في محيط القاعدة العملانية المتقدمة في غوسي».

وأضافت أنّ الانفجار أسفر عن «جرح ستّة عسكريين فرنسيين وأربعة مدنيين ماليين، أحدهم طفل»، مشيرة إلى أنّ أرواح الجرحى ليست في خطر.

وكان مسؤول عسكري مالي ونائب محلي قالا إنّ ثلاثة جنود فرنسيين أصيبوا بجروح ونقلوا بالمروحية الى قاعدة برخان في غاو.

وبحسب هيئة الأركان الفرنسية فإنّ «وحدات إنذار، بما فيها مروحيات تايغر ومقاتلات ميراج 2000 تدخّلت لدعم القوات الميدانية». ويأتي هذا الهجوم فيما تستعد فرنسا لبدء فكّ ارتباطها تدريجاً في منطقة الساحل. وستلغى قوة برخان على أن تحلّ محلّها قوة خاصة أوروبية «تاكوبا».

(أ ف ب)