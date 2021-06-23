شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جيم ستوب" يغلق مرتفعاً بنسبة 10% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جيم ستوب" لألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو قوي بعد الانتهاء من برنامج طرح الأسهم في السوق المعلن عنه سابقا في التاسع من يونيو/حزيران.



وأوضحت الشركة الأمريكية أنها نجحت في بيع 5 ملايين سهم إضافي لتجمع 1.13 مليار دولار بعد بيع أسهم في أبريل/نيسان بقيمة 3.5 مليار دولار وجمعت خلالها 551 مليون دولار.



وأشارت "جيم ستوب" في بيان أنها سف تستخدم هذه التمويلات من أجل ضخ استثمارات تهدف إلى تحقيق النمو وتحسين الميزانية العامة.



تأتي مبيعات "جيم ستوب" القوية من أسهمها في الأسواق بعد استفادة الشركة من إقبال مستثمري التجزئة الأفراد على شراء سهم هذه الشركة على عكس المضاربة من جانب صناديق التحوط ضد صعود السهم.



وفي ختام التداولات، ارتفع سهم "جيم ستوب" في جلسة الثلاثاء بنسبة 10% وأغلق عند 220.4 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 225.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 209.1 دولار.