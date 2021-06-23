شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يغلق مرتفعاً بدعم من مبيعات "برايم" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تداولات اليوم الثلاثاء مدعوما ببيانات المبيعات التي حققتها شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية في حدث "أمازون برايم".



وأوضحت شركة "أدوبي" لتحليل البيانات أن أول يوم من حدث "برايم" للتسوق هذا العام شهد مبيعات قوية في الولايات المتحدة الأمر الذي يعكس زيادة في إنفاق المستهلكين.



وأضافت "أدوبي" أن مبيعات "أمازون دوت كوم" بدأت صباح أمس الإثنين وبلغ حجمها 5.6 مليار دولار، وهو ما يعد زيادة بنسبة 8.7% مقارنة بنفس اليوم في عام 2020.



ويستمر حدث "أمازون برايم" 48 ساعة، وتجاوزت المبيعات في اليوم الأول لهذا الحدث نفس المبيعات في عيد الشكر في عام 2020 والذي بلغ 5.1 مليار دولار.



يأتي ذلك في ظل المشتريات القوية والإقبال من المستهلكين الأمريكيين على السلع والمنتجات للاستفادة من العروض السنوية على الكثير من المنتجات.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 1.5% إلى 3505 دولارات، وتقدر القيمة السوقية للشركة الأمريكية بحوالي 1.76 تريليون دولار.