شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يوسع مكاسبه ويغلق الجلسة عند مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء مدعومة بتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" حول السياسة النقدية.



وفي شهادته أمام الكونجرس الأمريكي اليوم، ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إلى أن البنك المركزي سوف يتبنى نهج الصبر ويتمسك بسياسته النقدية لفترة قبل تشديدها برفع الفائدة.



وأكد "باول" على أن الفيدرالي عليه الانتظار والصبر قبل اتخاذ أي خطوة ردا على البيانات الاقتصادية الإيجابية الصادرة مؤخراً.



وأضاف أن الارتفاع في معدل التضخم جاء نتيجة ارتفاع أسعار السيارات والشاحنات المستعملة مما أسفر عن زيادة النشاط الاقتصادي.



كان البنك المركزي الأمريكي قد قرر الأسبوع الماضي بتثبيت معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير مع توقعات برفعها مرتين في عام 2023، كما رفع البنك المركزي توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 7% في عام 2021.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.8% أو ما يعادل 60 سنتا وأغلق عند 73.06 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 73.9 دولار وأقل سعر عند 72.9 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.1% أو ما يعادل 9 سنتات وأغلق الخام عند 74.81 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 75.3 دولار وأقل سعر عند 74.3 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 68 نقطة) إلى 33945 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34040 نقطة وأقل مستوى عند 33751 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 111 نقطة) إلى 14253 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14269 نقطة وأقل مستوى عند 14121 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 4246 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4255 نقطة وأقل مستوى عند 4217 نقطة.