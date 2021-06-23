شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الفضة رغم تراجع العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مع متابعة الأسواق لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.



وفي شهادته أمام الكونجرس الأمريكي اليوم، ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إلى أن البنك المركزي سوف يتبنى نهج الصبر ويتمسك بسياسته النقدية لفترة قبل تشديدها برفع الفائدة.



وأكد "باول" على أن الفيدرالي عليه الانتظار والصبر قبل اتخاذ أي خطوة ردا على البيانات الاقتصادية الإيجابية الصادرة مؤخراً.



وأضاف أن الارتفاع في معدل التضخم جاء نتيجة ارتفاع أسعار السيارات والشاحنات المستعملة مما أسفر عن زيادة النشاط الاقتصادي.



كان البنك المركزي الأمريكي قد قرر الأسبوع الماضي بتثبيت معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير مع توقعات برفعها مرتين في عام 2023، كما رفع البنك المركزي توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 7% في عام 2021.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 دولار وأقل سعر عند 91.7 دولار.



وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 25.8 دولار للأوقية، وسجلت أعلى سعر عند 26.1 دولار وأقل سعر عند 25.7 دولار.