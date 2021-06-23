شكرا لقرائتكم خبر عن "باول" يلمح إلى تمسك الفيدرالي بسياسته النقدية قبل رفع الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي اليوم، ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إلى أن البنك المركزي سوف يتبنى نهج الصبر ويتمسك بسياسته النقدية لفترة قبل تشديدها برفع الفائدة.



وأكد "باول" على أن الفيدرالي عليه الانتظار والصبر قبل اتخاذ أي خطوة ردا على البيانات الاقتصادية الإيجابية الصادرة مؤخراً.



وأضاف أن الارتفاع في معدل التضخم جاء نتيجة ارتفاع أسعار السيارات والشاحنات المستعملة مما أسفر عن زيادة النشاط الاقتصادي.



وجدد "باول" استعداد البنك المركزي لاستخدام الأدوات المتوفرة لديه من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الأمريكي مشيرا إلى أن الشركات ربما أصبح من السهل عليها إيجاد عمالة هذا العام، لكن ربما يتباطأ ذلك في الأشهر القادمة.