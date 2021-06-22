شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تغلق على انخفاض طفيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أسعار النفط على انخفاض طفيف أمس الثلاثاء، بعد أن صعد برنت فوق 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أكثر من عامين بينما تناقش مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة تسعة سنتات لتسجل عند التسوية 74.81 دولار للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق إلى 75.30 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل 2019.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 60 سنتا، أو 0.8 بالمائة، لتسجل عند التسوية 73.06 دولار للبرميل.

وقال مصدر بأوبك+ أمس إن مجموعة المنتجين تناقش زيادة تدريجية في إنتاج النفط بدءا من أغسطس لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن حجم الزيادة.

وتعيد المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، 2.1 مليون برميل يوميا إلى السوق من مايو حتى نهاية يوليو في إطار خطة لإنهاء تدريجي لتخفيضات إنتاجية قياسية اتفقت عليها العام الماضي، مع تعافي الطلب من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما مكاسب على مدار الأسابيع الأربعة الماضية بدعم من تسارع حملة لتوزيع لقاحات كوفيد-19 حول العالم وانتعاش متوقع في السفر في الصيف.

ورفع بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش توقعاته لسعر خام برنت للعامين الجاري والقادم، وقال إن المزيد من الشح في إمدادات النفط وتعافي الطلب قد يدفعان النفط إلى 100 دولار للبرميل لفترة وجيزة في 2022.