400 ألف زيارة رقابية تضبط 45 ألف مخالفة وتنذر 51 ألف منشأة

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وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الزيارات الرقابية أسفرت عن ضبط 45 ألف مخالفة وتوجيه 51 ألف إنذار للمنشآت المخالفة.
ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى الالتزام بقرارات وتشريعات الوزارة لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتنفيذ قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة استمرار الزيارات الرقابية المفاجئة على جميع منشآت القطاع الخاص في مناطق المملكة كافة، مؤكدة على الجميع ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق (معا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد للبلاغات والشكاوى (19911).
فرق الرقابة الميدانية لوزارة الموارد البشرية
الفترة: يناير ـ مايو 2021
تنفيذ 448,126 زيارة رقابية
ضبط 45,421 مخالفة
توجيه 51,005 إنذارات
شملت الزيارات:
• التأكد من الالتزامات بقرارات وتشريعات الوزارة
• متابعة تنفيذ قرارات التوطين
• متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
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