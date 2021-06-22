شكرا لقرائتكم خبر 400 ألف زيارة رقابية تضبط 45 ألف مخالفة وتنذر 51 ألف منشأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021 ما يزيد على 448 ألف زيارة رقابية شملت عددا من منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتأكد من التزام أصحاب العمل بقرارات وتشريعات الوزارة لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتنفيذ قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الزيارات الرقابية أسفرت عن ضبط 45 ألف مخالفة وتوجيه 51 ألف إنذار للمنشآت المخالفة.

ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى الالتزام بقرارات وتشريعات الوزارة لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتنفيذ قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة استمرار الزيارات الرقابية المفاجئة على جميع منشآت القطاع الخاص في مناطق المملكة كافة، مؤكدة على الجميع ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق (معا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد للبلاغات والشكاوى (19911).

فرق الرقابة الميدانية لوزارة الموارد البشرية

الفترة: يناير ـ مايو 2021

تنفيذ 448,126 زيارة رقابية

ضبط 45,421 مخالفة

توجيه 51,005 إنذارات

شملت الزيارات:

• التأكد من الالتزامات بقرارات وتشريعات الوزارة

• متابعة تنفيذ قرارات التوطين

• متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية