لجنة وطنية متخصصة لمكافحة الغش التجاري في زيوت التشحيم

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وعقدت اللجنة الجديدة أول اجتماع لها بمقر اتحاد الغرف السعودية جرى خلاله انتخاب المهندس سمير نوار رئيسا للجنة وخالد الطيب وعبدالله الأحمري نائبين، وذلك للدورة الجديدة للجان الوطنية (1441هـ - 1444هـ)، حيث جرى استعراض ومناقشة توجهات وعمل اللجنة لخدمة قطاع شركات زيوت التشحيم والأساس والمستثمرين فيه من أصحاب الأعمال السعوديين.
وأكد نوار على ما تحظى به اللجان الوطنية من اهتمام من قبل اتحاد الغرف السعودية والأجهزة الحكومية كافة، مثمنا دور الاتحاد في تشكيل اللجنة، لتصبح إضافة جديدة للجان الوطنية في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
وقال «إن تشكيل لجنة متخصصة في زيوت التشحيم والأساس ضرورة أملتها أهمية هذا القطاع الخدمي الحيوي»، مضيفا أنها ستحمل على عاتقها حزمة من الملفات أهمها تحسين جودة المنتجات والتوطين ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك والمعدات والتوعية بالمنتجات الأصلية وتعزيز قدرة المصانع الوطنية، فضلا عن تشجيع استخدام الزيوت المعاد تكريرها.
وعد رئيس اللجنة أن تحسين جودة منتجات زيوت التشحيم سيسهم بشكل مباشر في زيادة مبيعات الشركات الموثوقة بنسبة 15% إلى 20% وتوفير ملايين الريالات المهدرة بسبب ممارسات الغش التجاري.
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