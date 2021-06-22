«أدنوك» تتفق مع «فرتيجلوب» لإنتاج الأمونيا الزرقاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية في الإمارات «أدنوك» وشركة «فرتيجلوب» العالمية اتفاقية لانضمام الأخيرة إلى مشروع إنتاج الأمونيا الزرقاء ضمن منظومة «تعزيز» الصناعية في الرويس بأبوظبي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس أن الاتفاقية تسهم في تعزيز جهود دولة الإمارات في مجال الهيدروجين عبر الاستفادة من الخبرة الريادية لأدنوك في مجال التقاط الكربون وتخزينه، وقدرات «فرتيجلوب» العالمية في مجال الأمونيا، وذلك لتطوير أول مشروع من نوعه لإنتاج الأمونيا الزرقاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستفيد المشروع من موقعه في منطقة «تعزيز» للصناعات الكيماوية، بالقرب من مجمع الرويس للبتروكيماويات، في الحصول على المواد الأولية للنيتروجين والهيدروجين.

ووفق الوكالة، ستقوم الشركتان بطرح وترسية عقود التصميم للأعمال الهندسية والتصاميم الأولية للمشروع، وبالتوازي مع ذلك، ستقوم «أدنوك» بإجراء دراسة جدوى حول الأمونيا الزرقاء.

ومن المتوقع صدور قرار الاستثمار النهائي للمشروع في عام 2022، حيث من المستهدف بدء تشغيل المشروع في عام 2025.

ويتوقع أن تصل طاقة مشروع الأمونيا الزرقاء الإنتاجية إلى مليون طن متري سنويا.