شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع رغم انخفاض الدولار وعائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



ويدلي رئيس الفيدرالي "جيروم باول" بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي حول السياسة النقدية وبرنامج مشتريات الأصول ومعدل الفائدة والتضخم.



كان البنك المركزي الأمريكي قد قرر الأسبوع الماضي بتثبيت معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير مع توقعات برفعها مرتين في عام 2023، كما رفع البنك المركزي توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 7% في عام 2021.



وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى مستوى 1.479%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 18:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 دولار وأقل سعر عند 91.7 دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 18:51 بتوقي جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1782 دولارا للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 1790.1 دولار وأقل سعر عند 1771.2 دولار.