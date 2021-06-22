شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للدولار الأمريكي مع متابعة تصريحات الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل الترقب عن كثب لتصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي.



ويدلي رئيس الفيدرالي "جيروم باول" بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي حول السياسة النقدية وبرنامج مشتريات الأصول ومعدل الفائدة والتضخم.



كان البنك المركزي الأمريكي قد قرر الأسبوع الماضي بتثبيت معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير مع توقعات برفعها مرتين في عام 2023، كما رفع البنك المركزي توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 7% في عام 2021.



من ناحية أخرى، وقع الدولار تحت وطأة الضغوط مع استعداد إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن فشل خطته في بلوغ هدف توزيع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحلول الرابع من يوليو/تموز المقبل.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 دولار وأقل سعر عند 91.7 دولار.