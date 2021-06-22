شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره قبيل بيانات معهد البترول الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وأبقى الخام على خسائره قبيل صدور معهد البترول الأمريكي.



وسوف يدلي رئيس الفيدرالي "جيروم باول" بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي حول السياسة النقدية وبرنامج مشتريات الأصول ومعدل الفائدة والتضخم.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة في حين ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 17:00 بتوقي جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 دولار وأقل سعر عند 91.7 دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 16:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 73.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 73.9 دولار وأقل سعر عند 72.9 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.4% إلى 74.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 75.3 دولار وأقل سعر عند 74.3 دولار.