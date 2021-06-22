شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتجه نحو الارتفاع بفعل تراجع نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل تراجع العملة الأمريكية أمام منافسيها بعد استيعاب قرار الاحتياطي الفيدرالي.



كان البنك المركزي الأمريكي قد قرر الأسبوع الماضي بتثبيت معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير مع توقعات برفعها مرتين في عام 2023، كما رفع البنك المركزي توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 7% في عام 2021.



هذا، وسوف يدلي رئيس الفيدرالي "جيروم باول" بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي حول السياسة النقدية وبرنامج مشتريات الأصول ومعدل الفائدة والتضخم.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 16:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 73.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 73.9 دولار وأقل سعر عند 72.9 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.4% إلى 74.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 75.3 دولار وأقل سعر عند 74.3 دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:07 بتوقي جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.8103، وسجل أعلى سعر عند 0.8118 وأقل سعر عند 0.8062.