القصبي: نظام الشركات الجديد يشجع الاستثمار الجريء ويحمي حقوق المستثمرين في الشركات العائلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن نظام الشركات الجديد يشجع الاستثمار الجريء، ويحمي حقوق المستثمرين في الشركات العائلية، وسيكون له دور محوري في تحفيز قطاع الأعمال.

وأوضح القصبي خلال لقائه رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بالمنطقة الشرقية لبحث التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وتعزيز تنافسية المنطقة، أن القطاع الخاص شريك رئيس في التنمية، وهو المحفز لخلق الوظائف لأبنائنا وبناتنا.

وقال «نمر بمرحلة تحول ونعمل على تطوير الأنظمة والتشريعات وأتمتة الإجراءات لتعزيز تنافسية المملكة».

وأضاف «إن الدولة تعمل على تعزيز الثقة في القطاع الخاص بإشراكه في المشاريع الضخمة، مثل: نيوم والبحر الأحمر والقدية وأمالا وغيرها.

فرص واعدة

ودعا القصبي غرفة الشرقية لدراسة الفرص الواعدة في القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الحيوية في المنطقة لتوحيد الجهود الحكومية لتحفيزها والارتقاء بها وقال «إن المنطقة زاخرة بالفرص والمحفزات والتي أدعو الغرفة التجارية ورجال الأعمال لحصرها ورصد المزايا النسبية والعمل على تطويرها والاستقطاب لها بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية في المنطقة».

مميزات فريدة

ولفت إلى أن المنطقة الشرقية قلعة صناعية تمتلك مميزات فريدة، وهي غنية ببحرها وسهلها ونخيلها وواحاتها ومصانعها، أراضيها خصبة، وشواطئها جاذبة، واتصالها بجيرانها في الخليج سهل وميسر.

وأشار إلى أن الشرقية عرفت التجارة منذ آلاف السنين، وهي عريقة برجالها ونسائها الذين لهم إرث قديم وتاريخ حافل، فهم أهل تجارة وكسب وسعي وطلب للرزق، يعملون بصبر وهمة وكفاح.

معالجة التحديات

من جهتها قالت نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان المطيري «إن المركز الوطني للتنافسية هو أحد القنوات الممكنة للقطاع الخاص، يعمل لمعالجة التحديات من خلال لجانه الـ23 والجهات الحكومية الشريكة».

وأضافت المطيري إننا نعمل لتحفيز المنشآت للتحول للتجارة الالكترونية، ونعالج تحديات البيئة التجارية من خلال تطوير الأنظمة والإجراءات.

تطوير التشريعات

وأوضح مساعد وزير التجارة بدر الهداب أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التشريعات مهمة، مشيرا إلى العمل مع اتحاد الغرف السعودية لمواصلة التطوير وجعل الأنظمة ممكنة ومحفزة للقطاع التجاري والاستثماري.

تكريم المميزين

في سياق متصل وقف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي على أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، مطلعا على آلية سير العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء.

وتفقد القصبي المركز السعودي للأعمال الذي يقدم خدمات متكاملة للمستثمر والتاجر، وبشراكة جميع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال.

وكرم وزير التجارة مجموعة من الموظفين والموظفات المتميزين في خدمات قطاع الأعمال والرقابة التجارية، حاثا الجميع على بذل جميع الجهود لتقديم خدمات نوعية لقطاع الأعمال والمستهلك.