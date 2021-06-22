شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية لإنشاء محطة الجبيل « 3 ب» لإنتاج المياه والتشغيل 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه، المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس، اتفاقيات مشروع محطة الجبيل المرحلة الثالثة (ب) لإنتاج المياه المستقل، والذي سينشأ بالجبيل بالمنطقة الشرقية بسعة إنتاجية 570 ألف م3 من المياه المحلاة يوميا، مع صاحب العطاء الأفضل، فيما سيبدأ التشغيل في 2024.

وأوضح الفضلي أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وتحقيقا لأهداف وخطط الوزارة لطرح مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي أمام المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة، ويأتي امتدادا لتوقيع المشاريع السابقة بمشاركة القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في التنمية.

وتأتي المشاريع التي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، كما تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق، بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة.

من جانبه، بين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد القريشي، أن المشروع الذي طرح على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، قد تقدم له 55 شركة مهتمة منها 19 شركة سعودية، وتم تأهيل 10 متقدمين منها، وقد اختير التحالف صاحب العطاء المفضل بعد منافسة جرت بين 4 تحالفات منها 6 شركات محلية و4 شركات عالمية.

وأوضح أن المشروع سيكون باستخدام تقنية (التناضح العكسي) ويخدم المستفيدين في منطقتي الرياض والقصيم، كما أن هذا المشروع الاستراتيجي سيضم وحدات طاقة شمسية لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة، إضافة إلى خزانات مياه بسعة إنتاج يوم تشغيلي واحد.

وأفاد القريشي أن التشغيل سيبدأ في الربع الأول من عام 2024، وأن مدة الاتفاقية 25 عاما، وسيسهم في تحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، وخفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتكاليف التشغيل، إضافة إلى دعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.

وتعد الاتفاقيات التي وقعت في مقر الوزارة، ضمن عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحها أمام المستثمرين، وقد أكملت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة خلال الأشهر الماضية تطوير استراتيجية تخصيص قطاعات المنظومة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

مشروع محطة الجبيل المرحلة الثالثة (ب) لإنتاج المياه المستقل:

• السعة الإنتاجية 570 ألف م3 مياه يوميا.

• التشغيل يبدأ في الربع الأول عام 2024.

• مدة الاتفاقية 25 عاما بنظام (BOO).

• المشروع سيستخدم تقنية (التناضح العكسي).

• يخدم المستفيدين بمنطقتي الرياض والقصيم.

• سيضم وحدات طاقة شمسية لتقليل استهلاك الكهرباء.

• سيضم خزانات مياه بسعة إنتاج يوم تشغيلي واحد.