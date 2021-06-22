شكرا لقرائتكم خبر أمير الشرقية: بيئة المملكة الاستثمارية تمتلك كثيرا من المقومات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أمس وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية «تيسير» الدكتور ماجد القصبي، ونائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، والوفد المرافق له.

وأكد الأمير سعود بن نايف أن البيئة الاستثمارية في المملكة تمتلك الكثير من المقومات التي جعلتها قادرة على جذب الاستثمارات في ظل ما تقدمه القيادة من دعم ومتابعة لتحسين تجربة المستثمرين وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.

وقال إن المنطقة الشرقية تعد من أكبر المناطق الجاذبة للاستثمارات، لما تمتلكه من بنية تحتية كبيرة جعلتها من المناطق الصناعية الكبرى على مستوى العالم، وتحتضن شركات ضخمة لها أثرها الاقتصادي على الناتج المحلي والاقتصاد الوطني.

بدوره أكد القصبي أن المركز يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، مشيدا بدعم ومتابعة سموه لكل ما يخدم المستثمرين في المنطقة.