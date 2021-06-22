مؤسسة الحبوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صرفت مستحقات الدفعة الثانية من مزارعي القمح المحلي الذين وردوا الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الالكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة. وأوضحت المؤسسة العامة للحبوب، أن إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة بلغ 46.178.076 ريالا بحساباتهم البنكية، وذلك لـ 133 مزارعا، وبهذا يكون إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم 140.368.451 ريالا لـ 469 مزارعا بكمية 109.096 طنا.



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