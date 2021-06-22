وكلاء وزارات التجارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدوا عبر الاتصال المرئي الاجتماع الـ51، تحضيرا للاجتماع الـ60 بدول مجلس التعاون، والمقرر عقده الأحد المقبل (27 يونيو 2021)، عبر الاتصال المرئي. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن أهمها تعزيز انسيابية التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومخرجات قمة مجموعة العشرين في مجال التجارة والاستثمار.



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