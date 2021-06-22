شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية: «جوجل» تضر بالمنافسة في إعلانات الإنترنت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، فتح تحقيق بحق شركة «جوجل» الأمريكية العملاقة لممارسات مناهضة للمنافسة في تقنيات الإعلانات الرقمية.

وقالت مارجريت فيستاجر، المفوضة الأوروبية المكلفة المنافسة في بيان، إن الشركة «موجودة في كل مستويات بيع الإعلانات على مواقعها وتطبيقاتها. نخشى من (أنها) قد زادت من صعوبة المنافسة (...) للخدمات المنافسة».

وتقدم «جوجل» العديد من الخدمات التقنية وتعمل كوسيط بين المعلنين والناشرين لعرض الإعلانات على المواقع الالكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية.

وأوضحت فيستاجر أن «المنافسة العادلة مهمة، للسماح للمعلنين بالوصول إلى المستهلكين على مواقع الناشرين وللسماح للناشرين ببيع المساحات للمعلنين، من أجل الحصول على إيرادات وتمويل المحتوى».

وسيركز تحقيق اللجنة على الإعلانات المصوّرة، وهو مجال تقدم فيه «جوجل» العديد من الخدمات.

وقالت بروكسل «إن فتح تحقيق رسمي لا يؤثر في نتائجه». ولا توجد مهلة زمنية قانونية لإغلاق مثل هذا الإجراء، ومدة التحقيقات تختلف وفقاً لتعقيد الملفات.

وقال متحدث باسم «جوجل»: «سنواصل العمل البناء مع المفوضية الأوروبية للإجابة عن أسئلتها وإظهار منافع منتجاتنا للشركات والمستهلكين الأوروبيين».

وقال إن «الآلاف من الشركات الأوروبية تستخدم منتجاتنا الإعلانية يومياً للوصول إلى عملاء جدد وتمويل مواقعها على الإنترنت. وهي تختارها لأنها تنافسية وفعالة».

وفي 2019، بلغ الإنفاق على الإعلانات المصوّرة عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي نحو 20 مليار يورو. (أ.ف.ب)