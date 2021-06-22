شكرا لقرائتكم خبر عن «تكريك» مليون متر رمال في أعمال توسيع قناة السويس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن العمل في مشروع تطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس، مستمر على مدار الساعة، لإنجاز الأعمال في الوقت المحدد، ووفقاً للجدول الزمني.

وأوضح، خلال جولة تفقدية لعدد من مواقع العمل التابعة للقناة، الثلاثاء، أن إجمالي كميات الرمال المستخرجة في عمليات التكريك، بلغت مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، تم استخراجها بواسطة أربع كراكات تابعة للهيئة، هي: الكراكة مشهور، والكراكة العاشر من رمضان، والكراكة الصديق، والكراكة محمود يونس.

وأكد الفريق ربيع أن عمل الكراكات في المشروع يتزامن مع تجهيزات أحواض الترسيب في موقع مشروع الازدواج في البحيرات الصغرى، وذلك بالتوازي مع تنفيذ أعمال الرفع المساحي، التي تتم بموقع مشروع التوسعة والتعميق في المنطقة الجنوبية.

وتفقد الفريق ربيع موقع مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بين الكم ١٢٢ إلى الكم ١٣٢ بالبحيرات المرة الصغرى، حيث تابع أعمال التكريك، التي تتم بواسطة كراكات الهيئة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.

ويستهدف مشروع تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، ازدواج المنطقة من الكيلو متر ١٢٢ إلى الكيلو متر ١٣٢ بحسب ترقيم القناة، بطول ١٠ كيلومترات، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية، بداية من الكيلو متر ١٣٢ وحتى الكيلو متر ١٦٢، بعرض 40 متراً وعمق ٢٧ متراً.

وفي سياق الجولة تفقد الفريق أسامة ربيع نفق الشهيد أحمد حمدي ٢، حيث تضمنت الجولة مداخل ومخارج النفق، والمباني الإدارية الملحقة، وغرفة التحكم الرئيسية، واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير المشروع عن نظم التشغيل والأمان وتجهيزات النفق.

وأكد الفريق ربيع أن النفق الجديد يعد إضافة لمحاور العبور المختلفة، التي تربط سيناء بالوطن، والتي حرصت الدولة المصرية على الانتهاء منها، في وقت قياسي لدفع جهود التنمية في منطقة القناة وسيناء، من خلال سلسلة من الأنفاق والكباري العائمة وشبكة طرق متطورة.