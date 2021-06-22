شكرا لقرائتكم خبر عن «في عجمان».. مبادرة لدعم أصحاب المشاريع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مبادرة «في عجمان» تتضمن جلسات حوارية تبدأ مطلع شهر يوليو القادم وتستمر طوال النصف الثاني من العام الجاري 2021.

وستنطلق المبادرة من خلال الترويج للمشاريع المميزة في إمارة عجمان ونقل خبرة أصحاب المشاريع للجمهور الذين سيتحدثون في جلسات عن طبيعة مشاريعهم والنجاحات التي حققتها والتحديات التي واجهتهم خلال جائحة كورونا وكيفية تغلبهم عليها.

وقال الشيخ عبد الله بن ناصر النعيمي مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال، إن مبادرة «في عجمان» تأتي حرصاً من الدائرة على تعزيز العلاقة بينها وبين رواد الأعمال ودعم أصحاب المشاريع في الامارة من خلال التسويق والترويج للمنتجات والصناعات المحلية للإمارة وبما يضمن فتح فرص جديدة لتلك المنتجات على الصعيدين المحلي والاتحادي والتعريف بجهود الدائرة الداعمة للمستثمرين.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تثقيف وتوعية رواد الأعمال الجدد والراغبين في خوض تجربة ريادة الأعمال من خلال نقل التجارب الناجحة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال البارزين وخطوات الوصول إلى الريادة في مختلف الأنشطة وكيف أصبحوا مثالًا للنجاح يُحتذى في مجال ريادة الاعمال.

من جانبها قالت عائشة العوضي، مدير مكتب الاتصال الحكومي بالندب في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إن المبادرة ستتم عبر اختيار مجموعة من المشاريع المنتقاة بعناية والتي تم ترشيحها وفقاً لمجموعة من المعايير التي حددتها الدائرة أبرزها نجاح المشروع وتحقيقه صدى وإقبالاً واسعين لدى الجمهور.

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن الجلسات وتوجيه الدعوة للجمهور عبر القنوات المختلفة.

(وام)