شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المؤشر العام لأسعار المستهلك في الفجيرة خلال مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير لمركز الفجيرة للإحصاء حول مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإمارة الفجيرة عن شهر مايو 2021.. انخفاضاً في نسبة التغير السنوي للمؤشر العام لأسعار المستهلك بنسبة -0.10% مقارنة بشهر مايو 2020.

وأوضح التقرير أن نسبة التغير السنوي انخفضت في عدد من المجموعات الرئيسية لسلة المستهلك وهي الملابس وملبوسات القدم -8.71%، الأثاث والتأثيث، الأدوات المنزلية وإصلاحها -6.36%، مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة -0.23% وفي السلع والخدمات المتنوعة -0.15%.

وفي المقابل تحقق ارتفاع في التغير السنوي في عدد من مجموعات سلة المستهلك وهي مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 0.20%، مجموعة السكن وتوابعه بنسبة 0.02% ومجموعة النقل 5.38%.

وبقي مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك مستقراً في كل من مجموعة التبغ، مجموعة الصحة، الاتصالات، خدمات التعليم ومجموعة المطاعم والفنادق.

كذلك من خلال التقرير تمت مقارنة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك بين شهري مايو 2021 وإبريل 2021 للوقوف على احدث التغيرات في مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلك على المستوى الشهري.

وحدث انخفاض على المستوى الشهري في نسبة التغير بمؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في إمارة الفجيرة بنسبة -0.16% خلال شهر مايو 2021 مقارنة بشهر إبريل 2021. كما لوحظ استقرار عدد من مجموعات السلع والخدمات وهي الصحة، الاتصالات، مجموعة الترفيه والثقافة، خدمات التعليم والمطاعم والفنادق.

وتشير الأرقام إلى انخفاض مـؤشر الرقم القياسي الشهري في مجموعة السكن وتوابعه بنسبة -0.36%، الأثاث والتأثيث، الأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة -1.78%، مجموعة النقل بنسبة -0.49%.

كما تشير الأرقام إلى ارتفاع في مؤشر الرقم القياسي في مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 0.47%، منتجات التبغ 0.11%، الملابس وملبوسات القدم بنسبة 0.99% و السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.36%.

ولوحظ ارتفاع مؤشر النقل نتج عن ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في شهر مايو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي واستقرار أو تغير طفيف في باقي مجموعات السلع على المستوى الشهري.

كما لوحظ انخفاض في مؤشر بعض المجموعات كالملابس وملبوسات القدم، الأثاث وتوابعه.

(وام)