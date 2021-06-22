يسرقون 190 ألف درهم من مستثمر ويرصدهم شرطي

دبي: محمد ياسين

نظرت محكمة الجنايات في دبي قضية اتهمت فيها عصابة إفريقية من 8 أشخاص بسرقة 190 ألف درهم من مستثمر آسيوي بعد رصد خروجه من أحد البنوك.

دارت أحداث القضية في شهر يناير 2020 حين تقدم مستثمر آسيوي (69 عاماً) ببلاغ يفيد بسرقته بالإكراه من قبل شخصين بعد خروجه من فرع أحد البنوك، وأفاد المجني عليه بأنه توجه إلى بنك لصرف 190 ألف درهم قيمة رواتب عمال شركة يمتلكها، وبعد حصوله على الأموال ترجل في اتجاه مركبته، وبعد حوالي 40 متراً باغته شخص إفريقي واعتدى عليه وسرق بالاشتراك مع أخر من جنسيته نفسها ظرفاً داخله الأموال، وذكر شرطي في أوراق التحقيقات أنه شاهد أثناء مروره بمكان الحادثة نفسه بالقرب من فرع أحد البنوك شخصين يعتديان على المجني عليه ، فتوقف لتقصي الوضع إلا أنهما فرا من المكان حيث لحق بهما ، وشاهدهما يستقلان مركبة فقام بمتابعتهما و إبلاغ غرفة العمليات، حيث تم اللحاق برجلي العصابة والقبض عليهما وعلى آخرين اعترفوا جميعاً بتشكليهم عصابة لتتبع وسرقة عملاء البنوك.