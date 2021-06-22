شكرا لقرائتكم خبر عن باجة التونسية تعاني وضعاً صحياً حرجاً بسبب كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس - أ ف ب

تعيش ولاية باجة التونسية التي تشهد إغلاقاً تاماً فيها، وضعاً صحياً حرجاً جداً؛ بسبب تزايد تفشي وباء كوفيد 19، بحسب ما أكد مسؤول حكومي الثلاثاء.

وقال المدير الجهوي للصحة بولاية باجة إلياس عمّار: «سجلنا معدل عدوى ما بين 600 و700 شخص على كل 100 ألف ساكن ما أوصلنا إلى وضع حرج جداً، وخاصة أن منظومتنا الصحية هشة». وأضاف: «رفعنا طاقتنا إلى مستوى 80 سرير أوكسجين وتحوّل كل المستشفى تقريباً إلى قسم لمعالجة كوفيد-19».

وأعلن وزير الصحة فوزي المهدي في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، تركيز مستشفى ميداني في المنطقة؛ لتخفيف الضغط عن بقية المنشآت الصحية على صعيد عدد المرضى.

وعززت قوات الأمن مراقبتها للمدخل الرئيسي لولاية باجة، إثر قرار الحجر، وأغلقت أغلب المحال والإدارات والأسواق التجارية أبوابها، بينما ظل العديد من السكان يتجولون في شوارع المدينة.

وبلغت نسبة الضغط على أسرّة الإنعاش في الولاية 100% و78% على أسرّة الأوكسجين في المؤسسات الاستشفائية الحكومية، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.

وأعلنت الحكومة التونسية، الأحد، فرض إغلاق لأسبوع في أربع ولايات يتجاوز فيها معدل العدوى بفيروس كورونا 0.4 في المئة، فيما تواجه المستشفيات صعوبات في معالجة الإصابات الخطرة في بعض المناطق.

وأحصت السلطات عشرات الوفيات يومياً، وسجلت أكثر من 385 ألف إصابة بالفيروس، ونحو 14 ألف وفاة؛ من جرّاء كورونا منذ مارس/آذار 2020.

ومنذ انطلاق حملة التطعيم في مارس/ آذار الماضي، لم تتمكن السلطات من تلقيح سوى 500 ألف شخص في بلاد يقطنها نحو 11.7 مليون نسمة.