شكرا لقرائتكم خبر عن 500 درهم غرامة و4 نقاط مرورية للسير بالمركبة ليلاً بلا أنوار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وتشغيل أنوار المركبة خلال السير ليلاً من فترة الغروب وحتى الشروق واستخدامها عند الضرورة، وبما ينبه الآخرين لوجودها، نظراً لخطورة الأمر، وما يترتب عليه من حوادث وإصابات.

وقال الرائد سالم أحمد الشامسي من مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي إن الدوريات الشرطية العاملة ترصد هذا النوع من المخالفات، وتقوم بتنبيه ومخالفة السائقين غير الملتزمين بالسير ليلاً من دون استعمال الأنوار بقصد أو من دون قصد بالغرامة المالية 500 درهم وتسجيل 4 نقاط مرورية، وفي حال العودة للمخالفة في فترة سنة من تاريخ ارتكابها من قبل السائق وبعد عرض تقرير الضبط يمكن إحالة السائق إلى النيابة العامة.

ودعا أفراد المجتمع الإبلاغ عن هذا السلوك المروري الخاطئ عند ملاحظته على طرق وشوارع الإمارة عبر الاتصال على رقم 999 وسيتم التعامل مع البلاغ على الفور.