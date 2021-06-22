شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تحصل من بروكسل على الضوء الأخضر لخطتها للتعافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - أ ف ب

أعلنت إيطاليا، الثلاثاء، حصولها على الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية لخطتها للتعافي التي يفترض أن تنشط الاقتصاد الذي ألحقت جائحة «كورونا» ضرراً كبيراً به.

وقال رئيس الحكومة ماريو دراجي، من «استوديوهات شينيشيتا» في روما خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية، اورسولا فون دير لايين، بمناسبة هذا الإعلان «إنه يوم فخر واعتزاز لبلادنا».

وستتلقى إيطاليا، المستفيد الأول من خطة الإنعاش الأوروبية الضخمة التي تبلغ 750 مليار يورو، نحو 191.5 مليار يورو من بروكسل، بما في ذلك 68.9 مليار كدعم مباشر.

وقالت فون دير لايين، إن خطة التعافي الأوروبية تشكل «فرصة لا تتكرر في الحياة، ويجب أن نغتنمها للاستعداد للمستقبل».

وأضافت: «كنا على يقين دائماً أن الأمر سيتطلب مجموعة إصلاحات واستثمارات لإنعاش الاقتصاد عندما نخرج من هذه الأزمة، لتحقيق قفزة لتحديث اقتصادنا».

وأضافت، أنه سيكون لخطة النهوض الإيطالية «تأثير يراوح بين 1.5 و2.5 نقطة من إجمالي الناتج الداخلي، وستساهم في خلق أكثر من 240 ألف وظيفة جديدة في إيطاليا بحلول 2026».

وخصص القسم الأكبر من الخطة الإيطالية لـ«الثورة الخضراء» بقيمة 68.6 مليار يورو، وتنص خاصة على استثمارات في الطاقة المتجددة. وسيحصل قطاع «الرقمنة والابتكار والمنافسة والثقافة» على مبلغ قدره 49.2 مليار يورو للسماح بالاستفادة من أحدث جيل من الاتصال بالإنترنت من دون مناطق بيضاء.

وستتلقى استوديوهات «شينيشيتا» 300 مليون يورو كجزء من خطة الإنعاش التي تخصص ما مجموعه 6.68 مليار يورو للثقافة والسياحة.

وتندرج زيارة فون دير لايين في إطار جولة أوروبية بدأت، الأربعاء، الماضي في البرتغال وإسبانيا، وهما أول دولتين وافقت بروكسل على خطتهما. وستكون إسبانيا ثاني أكبر مستفيد من القرض، بعد إيطاليا مع 140 مليار يورو.

وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية تتضرر بقوة بالجائحة، وفرضت عزلاً صارماً شل قطاعات كاملة من اقتصادها، بما في ذلك السياحة. وكانت آثار الوباء على الاقتصاد الإيطالي شديدة بحيث انخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8,9% العام الماضي، في أسوأ ركود تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.