شكرا لقرائتكم خبر عن مظلي أردني يوجه رسالة إلى أمه من السماء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي مقطع فيديو تداولاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الأردن، بعدما ظهر فيه جندي يوجه رسالة، خلال هبوطه بالمظلة، إلى أمه، دعاها فيه إلى أن تفتخر به بعدما أنجبت «زُلُماً» أي «رجالاً».

وحاز أسلوب المظلي وعفويته على إعجاب الآلاف، بعدما صور نفسه، مخاطباً أمه وهو معلق في مظلته في السماء قائلاً: «افتخري يا يمه بابنك عبادة فوق الأرض». مؤكداً لها أنها أنجبت «زُلُماً» أي رجالاً. كما صور لها زملاءه المظليين المحلقين بجواره.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، وأبدى مستخدمون إعجابهم بعفوية الجندي الذي حرص على توثيق لحظات هبوطه بالمظلة من أجل إسعاد أمه.