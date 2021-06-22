شكرا لقرائتكم خبر عن يونيو يسجل درجات حرارة تاريخية في موسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

قالت خدمة الأرصاد الجوية الروسية، الثلاثاء، إن موجة الحر التي ضربت موسكو هذا الأسبوع، تعادل الرقم القياسي الذي سجل قبل 120 عاماً، مشيرة إلى تأثير التغير المناخي في التسبب بذلك.

وبلغت درجة الحرارة في العاصمة الروسية الاثنين 34,7 درجة مئوية، وفقاً لوكالة «روسجيدرومي»، وهو رقم قياسي سجل في شهر يونيو/ حزيران عام 1901.

ويتوقع، الخميس والجمعة، أن تتخطى درجات الحرارة 35 درجة مئوية في بعض المناطق.

وقالت مارينا ماكاروفا خبيرة الأرصاد الجوية في الوكالة إن «الارتفاع في درجات الحرارة الذي سجلناه في موسكو هذه الأيام غير مسبوق منذ 120 عاماً». وأضافت «يفسر ذلك بالتقلبات المناخية في العالم، ويسبب درجات حرارة قياسية في العاصمة». وتسجل روسيا درجات الحرارة منذ عام 1881.

ويعود الرقم القياسي المسجل على الإطلاق في العاصمة الروسية إلى يوليو / تموز 2010 عندما تجاوزت الحرارة 38 درجة مئوية، وشهد قسم كبير من غربي البلاد موجة حر وحرائق ضخمة.

وتواجه سان بطرسبورج، ثاني مدن البلاد، وتقع على بعد نحو 600 كيلومتر شمالاً، أيضاً موجة حر هذا الشهر، وتشهد درجات حرارة لم تسجل منذ عام 1998، مع ذروة وصلت إلى 34 درجة مئوية.

ووفقاً للعديد من العلماء، تعد روسيا، خاصة سيبيريا والقطب الشمالي، الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي في العالم.