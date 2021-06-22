شكرا لقرائتكم خبر عن شارلوت غينزبور تتولى رئاسة مهرجان «دوفيل» السينمائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كان - أ ف ب

تتولى الممثلة والمغنية شارلوت غينزبور رئاسة الدورة السابعة والأربعين لمهرجان السينما الأمريكية الذي يقام في مدينة دوفيل شمال غرب فرنسا من 3 إلى 12 أيلول/سبتمبر المقبل، على ما أعلن المنظمون، الثلاثاء.

وأوضح المنظمون في بيان أن إسناد رئاسة المهرجان إلى «ممثلة ذات مكانة عالمية باتت أيضاً مخرجة»، عاشت أكثر من سنة في نيويورك، يساهم في تسليط الانتباه إلى المهرجان في «سنة استثنائية على أكثر من مستوى».

ولدت شارلوت غينزبور في لندن في 22 تموز/يوليو 1971، وهي ابنة المغنية البريطانية جين بيركين والملحن الفرنسي سيرج غينزبور، وبدأت حياتها المهنية في سن الثالثة عشرة، قبل أن تفوز بجائزتي «سيزار».

واعتبر منظمو مهرجان دوفيل أن غينزبور التي فازت بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان 2009، ونالت جائزة فيكتوار للموسيقى كأفضل مغنية عام 2018 تجسد «الجرأة»، ولم يعلن المهرجان بعد برنامجه.