شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات العلمي» الثالث عالمياً في مسابقة العلوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فريق نادي الإمارات العلمي بالمركز الثالث عالمياً في المسابقة الافتراضية للعلوم والتكنولوجيا للشباب التي نظمتها المؤسسة الاتحادية للشباب في هونج كونج خلال الفترة من 19 - 20 يونيو/ حزيران 2021.

وشارك 250 طالباً وطالبة، وتنافست المواهب العلمية في النهائيات على الجوائز الكبرى من خلال 106 مشاريع علمية، مع تقاريرهم البحثية ونماذجهم الأولية يمثلون 25 دولة ومنطقة من أنحاء العالم.

ومثل فريق نادي الإمارات العلمي دولة الإمارات بمشروع جهاز تعقب الصوت للصم - فئة الفيزياء والهندسة، وشاركت في هذه المنافسة كل من مزنة محمد المنصوري 17 عاماً، واليازية محمد المنصوري 15 عاماً.

وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس مجلس إدارة النادي: يحلم كل مواطن إماراتي يعشق تراب الوطن، بأن يرى صناعة وطنية بجودة وإمكانات عالمية، وبعون الله، وقيادة وطننا الحكيمة يبدو أن هذا الحلم تحول بالفعل إلى حقيقة واعدة نستعد أن نراها جميعاً بأعيننا خلال سنوات قليلة من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي تعتبر انعكاساً لكل ما تمثله هوية الدولة القائمة على الإبداع والابتكار، لتبرز المقوم الإماراتي الوطني في المنتج المحلي، وتعزز تنافسية الصناعة الوطنية والمنتجات الوطنية بكل كفاءة واقتدار.