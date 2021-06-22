شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع قليلاً في ظل تجدد ضغوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو طفيف في ظل استمرار الضغوط التي تسببها قوة الدولار الأمريكي على السلع والمعادن.



واستوعبت الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي الصادر الأسبوع الماضي بتثبيت معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير مع توقعات برفعها مرتين في عام 2023.



ويتوقع محللون تلقي المعادن الصناعية دعما من المشتريات الصينية وتعافي الاقتصاد العالمي لا سيما الاقتصاد الأمريكي من تداعيات جائحة كورونا في ظل النجاح في السيطرة على تفشي الفيروس في بعض الدول.



ومع ذلك، يخشى مراقبون من تفشي فيروس كورونا مرة أخرى في عدة دول حول العالم نتيجة ظهور السلالة المتحورة التي تحمل اسم "دلتا" والتي تتسم بكونها تسرع من الإصابات.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 13:38 بتوقي جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.03 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 دولار وأقل سعر عند 91.8 دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 2561.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2607 دولارات وأقل سعر عند 2535 دولارا للأوقية.