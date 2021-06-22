شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم الأمريكية في بداية التداولات قبيل شهادة "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء مع تحول الأنظار نحو تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي في وقت لاحق اليوم.



وسوف يدلي "باول" بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي حول السياسة النقدية وبرنامج مشتريات الأصول ومعدل الفائدة والتضخم.



ويتوقع محللون أن يلمح "باول" إلى تكهنات بتباطؤ معدل التضخم وبلوغ مستهدف البنك المركزي عند 2%.



كان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر الأسبوع الماضي بتثبيت معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير مع توقعات برفعها مرتين في عام 2023، كما رفع البنك المركزي توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 7% في عام 2021.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 66 نقطة) إلى 33810 نقاط، وانخفض "إس أند بي 500" بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 4224 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 14147 نقطة.