شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "سابك" تُوصي بتوزيع 1.75 ريال للسهم عن النصف الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 5.250 مليار ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 3 مليار سهم، بواقع 1.75 ريال للسهم، بما نسبته 17.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وحددت الشركة أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 19 سبتمبر المُقبل، على أن يتم صرف الأرباح 3 أكتوبر المُقبل.

يُشار إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح بقيمة 4.5 مليار ريال خلال النصف الثاني من العام 2020، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما يعادل 15% من قيمة السهم الإسمية.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.86 مليار ريال خلال الربع الأول 2021، مقابل خسائر بلغت 1.05 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول 2021 إلى ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات، وأشارت إلى انه تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.1 مليار ريال سعودي.