شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تسدد سندات بقيمة 500 مليون دولار في موعد استحقاقها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت حكومة دبي، مُمثَّلةً في دائرة المالية، الثلاثاء، تسديد سندات بقيمة 500 مليون دولار بالكامل، في موعد استحقاق سدادها في 22 يونيو 2021، وكانت صُدّرت في 22 يونيو 2011 بموجب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل.

وقال المدير العام لدائرة دبي المالية عبدالرحمن صالح آل صالح، إن حكومة دبي استطاعت أن تفي بالتزاماتها المالية حتى في ظلّ الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة العالمية الراهنة، مؤكّدًا أن الملاءة المالية للحكومة سمحت لها بالوفاء بالتزاماتها السابقة والحالية وأي التزامات مقبلة في وقتها المحدّد.

وأضاف آل صالح أن بتوفيق من الله وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة وما أعقبها من إجراءات مدروسة اتبعتها الحكومة في الإنفاق الرشيد وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، نجحنا في تخطي المرحلة الأصعب من الأزمة العالمية الراهنة، وبدء التعافي من تداعياتها.