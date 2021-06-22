شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» تمحو مكاسبها منذ مطلع العام تحت ضغط الحملة الصينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض سعر العملة المشفرة «البيتكوين» بأكثر من 11% إلى ما دون 30 ألف دولار، متأثرة بحملة الصين في الآونة الأخيرة ضد العملات المشفرة.

وهبطت أكبر العملات المشفرة في العالم إلى 28،911 دولارا، لتمحو بذلك كل مكاسبها منذ مطلع 2021، ولتتراجع أكثر من 55% عن أعلى مستوى بلغته على الإطلاق في منتصف نيسان /أبريل عند 64870 دولارا. وتعاني «بيتكوين»، من الجهود الصينية لتنظيم هذا السوقة اللامركزية.

وتتقلب العملات المشفرة بشكل حاد، وقد محت الحملة الصينية المتجددة على صناعة العملات المشفرة أكثر من 300 مليار دولار من القيمة السوقية للعملات الرقمية منذ يوم الجمعة، عندما أمر مركز رئيسي لتعدين البيتكوين عمال المناجم بإغلاق عملياتهم. وانخفضت العملات المشفرة الأخرى بما في ذلك الإيثر بشكل حاد.

رهان على مزاد سوذبيز

إلى ذلك، أعلنت دار سوذبيز للمزادات أن قطعة نادرة شديدة النقاء من الألماس، من المتوقع أن تجلب ما يصل إلى 15 مليون دولار، يمكن شراؤها في مزاد الشهر القادم باستخدام عملات مشفرة. وقالت سوذبيز إنها ستكون المرة الأولى التي تُعرض فيها ألماسة بمثل هذا الحجم للشراء العام بعملة مشفرة.

وقطعة الألماس التي يبلغ وزنها 101.38 قيراط هي إحدى عشرة ألماسات فقط تزن أكثر من 100 قيراط تعرض على الإطلاق للبيع في مزاد.

وتتراوح التقديرات قبل البيع لثمن الألماسة من 10 ملايين إلى 15 مليون دولار وستباع في التاسع من يوليو تموز في هونج كونج. وسيجري قبول العملتين المشفرتين بيتكوين والإيثر إلى جانب العملات التقليدية للدفع.