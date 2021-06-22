شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاح القادمين عن أمتعتهم إلكترونياً قبل الوصول إلى دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أحمد محبوب: تطوير خدمات ذكية تدعم استراتيجية دبي السياحية

* تفعيل خاصية الذكاء الاصطناعي للتعرف إلى السلع وتحديد الرسوم

دبي: ”الخليج 365”

أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد -19» أظهرت أهمية التحول الرقمي في الخدمات والإجراءات الجمركية لدعم تيسير التجارة العالمية وانسيابية حركة المسافرين، وقد أولت «جمارك دبي» تطوير خدمات ذكية ومبتكرة اهتماماً أقصى، حيث كانت الرقمنة هي الأرض الصلبة التي حافظت على تدفق الشحنات التجارية و تسهيل إجراءات المسافرين القادمين إلى الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذلك يكتسب تطبيق برنامج «الإفصاح المبكر الذكي» أهمية خاصة في ظل الظروف الحالية، ودوره في دعم مطار دبي الدولي كأفضل مطارات العالم في التعامل مع الجائحة، حيث حل المطار و للعام السابع على التوالي في المرتبة الأولى عالمياً كأكثر المطارات ازدحاماً بالمسافرين الدوليين في 2020 بالرغم من تداعيات الفيروس، كما يعمل التطبيق الذكي على ترسيخ موقع دبي في السفر والسياحة ودعم الاستراتيجية السياحية للإمارة، مشيراً إلى أن هذا التطوير سيحدث نقلة نوعية في سعادة المسافرين، والمساهمة في تحقيق استضافة نوعية لزوار معرض «إكسبو 2020 دبي»، عبر إفصاح المسافرين عن أمتعتهم إلكترونياً قبل القدوم إلى الدولة.

جاء ذلك خلال حفل نظمته «جمارك دبي» افتراضياً لاستعراض مميزات وأهداف النظام المتطور وعمليات التحديث الجديدة بحضور عدد من العملاء وشركاء الدائرة والمديرين التنفيذين ومديري الإدارات والمراكز الجمركية في جمارك دبي.

وتشمل المرحلة الثانية من تطوير مبادرة الإفصاح المبكر الذكي تفعيل خاصية الذكاء الاصطناعي بتمكين التطبيق من التعرف على السلع المراد الإفصاح عنها بمجرد تصويرها، ومن ثم تقديم رمز المنسق وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما سيشمل التحديث تفعيل الماسح الضوئي لقراءة وتخزين معلومات السفر من دون الحاجة إلى تعبئتها، والاطلاع على خدمات مبنى مطار دبي الدولي بتحديد مواقع المطاعم، والسوق الحرة، وبوابات الخروج ومناطق تواجد موظفي جمارك دبي، ويعزز المشروع الذكي من فعالية منظومة التفتيش الجمركي في مطارات دبي وزيادة الوعي حول المواد الممنوعة والمقيدة للمسافرين.

وقال خالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين بالإنابة في جمارك دبي إن «الإفصاح الذكي» مشروع يهدف لتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين القادمين لدوله الإمارات عبر مطارات دبي حيث عملت «جمارك دبي» على جعل تطبيق الإفصاح الذكي سهلاً و يلبي متطلبات المستخدمين، ومن خلال التحسينات الأخيرة عملت «جمارك دبي» على توفير إحصاءات واضحة للمستخدم بحيث مكنته من تصفح المحتوى من دون الاتصال بشبكة المعلومات و سهوله التنقل و البحث عبر التطبيق و تبرز أهمية التطبيق في تسهيل عملية الإفصاح المالي و السلع بشكل سريع و آمن، وذلك عبر النقر على عدد من الخيارات و خلال أقل من خمس دقائق بعد الوصول، حيث يتم إنجاز الإفصاح إلكترونياً من دون الحاجة للانتظار في طابور الانتظارلإنجاز المعاملة الجمركية و التي كانت تتطلب اكثر من 30 دقيقة، ومن دون الحاجة إلى المعاملات الورقية التقليدية، كما يوفر التطبيق قناة آمنة وسريعة لنقل المعلومات إلى المسافرين حول الأنظمة والقوانين الجمركية التي تعتمدها جمارك دبي.

و يتيح تطبيق «الإفصاح الذكي» للقادمين إلى دبي الإفصاح المسبق عن (البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا، العملات المعدنية، والمبالغ النقدية) الواردة بصحبة المسافر، كما يوفر التطبيق خاصية طلب إنجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة وعلى مدار الساعة، بما يختصر وقت عبورهم عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من 4 دقائق.