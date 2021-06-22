شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم 36 شركة خضراء بقيادة الاستثمار الأجنبي والخليجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصدت الأسهم المحلية مكاسب جيدة في منتصف جلسة الأسبوع، مدعومة بشراء أجنبي - خليجي بالدرجة الأولى، الأمر الذي قاد أسهم 36 شركة مدرجة للإغلاق في المنطقة الخضراء، وفي مقدمتها العقار والبنوك والاتصالات والاستثمار.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.29% بقيادة «إعمار العقارية» 1.21% و«إعمار للتطوير» 1.31% و«إعمار مولز» 1.47% و«دبي الإسلامي» 0.2% فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.53% بدعم من «أبوظبي الأول» 0.67% و«العالمية» 0.78% و«الدار» 0.26% و«اتصالات» 0.18%.

وأظهرت بيانات الأسواق توجهاً شرائياً للأجانب (غير العرب) والخليجيين نحو الشراء بصافي استثمار لامس 100 مليون درهم محصلة شراء.

وتوزعت هذه المشتريات بواقع 13.3 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين في أبوظبي، و43 مليوناً محصلة شراء الأجانب، بينما بلغ صافي استثمار الخليجيين في سوق دبي نحو 10 ملايين درهم محصلة شراء، و33.45 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.44 مليار درهم، منها 1.24 مليار درهم في سوق أبوظبي و212.5 مليون درهم في سوق دبي، في حين بلغت الكميات المتداولة من الأسهم 335.64 مليون سهم، توزعت بواقع 136.24 مليون سهم في دبي و199.4 مليون سهم في أبوظبي، فيما تراجعت أسعار أسهم 22 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 6131 صفقة.

سوق دبي

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 2856.39 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات العقار والبنوك والخدمات.

وارتفع قطاع العقار 1.09% مع ارتفاع «ثلاثي إعمار» إلى جانب ارتفاع «الاتحاد العقارية» 0.37% و«ديار» 0.68% مع استقرار «داماك» من دون تغيير.

وزاد قطاع البنوك 0.06% بعد نمو «دبي الإسلامي» 0.2% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» عند مستواه السابق. وعلى العكس، انخفض قطاع الاستثمار 0.2% بفعل انخفاض «دبي للاستثمار» 0.58% على الرغم من ارتفاع «دبي المالي» 0.84% و«شعاع كابيتال» 0.16%. وهبط قطاع النقل 0.4% بعد هبوط «أرامكس» 0.75% مع استقرار «العربية للطيران» و«الخليج للملاحة» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.53% إلى مستوى 6650.94 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والسلع والخدمات. وارتفع قطاع البنوك 0.76% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» وكذلك «أبوظبي التجاري» 0.29% فيما استقر «أبوظبي الإسلامي» من دون تغيير.

وزاد قطاع الاستثمار 0.7% مستمداً الدعم من مكاسب «العالمية القابضة» إضافة إلى ارتفاعات «الواحة كابيتال» 0.71% و«إشراق» 0.58%.

وصعد قطاع العقار 0.27% نتيجة صعود «الدار» 0.26% و«رأس الخيمة العقارية» 0.47%. وارتفع قطاع الاتصالات 0.18% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الطاقة 0.24% بعد ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.23% و«دانة غاز» 0.37% فيما استقر «طاقة» من دون تغيير.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 72.2 مليون درهم، مغلقاً عند 4.17 درهم، تلاه «جي إف إتش» بسيولة بلغت 30.5 مليون درهم، وأغلق عند مستوى 0.74 درهم، ثم «إعمار مولز» بتداولات قدرها 22.45 مليون درهم ليغلق عند 2.07 درهم، بينما حصد «الإمارات دبي الوطني» 17.78 مليون درهم من التداولات ليقفل عند مستواه السابق.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 410.26 مليون درهم مغلقاً عند 16.58 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة بقيمة 342.6 مليون درهم وأقفل عند 97.1 درهم، ثم «الدار العقارية» الذي اجتذب 248 مليون درهم مغلقاً عند 3.82 درهم، وجاء في المركز الرابع «أركان» بتداولات قدرها 55.47 مليون درهم ليغلق عند 1.35 درهم.

وسجل «الصناعات الوطنية القابضة» الارتفاع الأكثر بنسبة 14.63% مغلقاً عند 2.82 درهم، فيما سجل «الرمز كوربوريشن» الانخفاض الأكثر بنسبة 9.89% إلى 0.71 درهم. وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «مخازن زي» بنسبة 5.56% وأغلق عند 9.5 درهم، في المقابل تصدر التراجعات «رأس الخيمة للأسمنت» بنسبة 10% ليقفل عند 0.81 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 56.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 43 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و13.3 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 56.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 7.7 مليون درهم محصلة بيع العرب، و48.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 43.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 9.98 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و33.45 مليون درهم محصلة شراء الأجانب. وعلى العكس، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 43.4 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.54 مليون درهم محصلة بيع العرب و41.9 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 35.6 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 53.4 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 53.4 مليون درهم محصلة شراء فيما اتجهوا نحو التسييل بسوق دبي بصافي استثمار 35.64 مليون درهم محصلة بيع.