شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الاتصالات» تحصل على جائزتين عالميتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حصلت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على جائزة أفضل جهة عن فئتي «أفضل فريق مشتريات» و«أفضل جهة مستدامة في الخدمات والمنتجات» وذلك ضمن «جوائز أفضل الأعمال Best Business Award»، التي تعد من أرفع الجوائز في المملكة المتحدة، وبهذا الإنجاز تكون الهيئة أول جهة اتحادية تحصل على الجائزتين في مجال المشتريات والتوريد على مستوى المنطقة.

وتستهدف جوائز أفضل الأعمال (BBA ) رصد المؤسسات الأكثر نجاحاً في القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على جوانب الابتكار والإبداع لدى الفرق والمؤسسات الفائزة لتكون مثالاً يحتذى في تطبيق أفضل آليات العمل بما يحقق أهداف تلك المؤسسات.

وجاء فوز الهيئة نتيجة خطتها الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي وتوفيرها بيئة عمل مستدامة، وكذلك الاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية لفريق المشتريات والتوريد وذلك من خلال إدراجهم في برامج الشهادات المهنية المؤسسية في المشتريات والتوريد، وإنشاء أول مجموعة للشباب في مجال المشتريات والتوريد، وترشيح الهيئة لقيادة هذه المجموعة من فئة الشباب، بالإضافة إلى إنشاء أول مجموعة للمشتريات والتوريد في مجال الاتصالات، والتي تضم خبراء من عدة مؤسسات محلية وعالمية، بالإضافة إلى ذلك ساهمت الهيئة بالتعاون مع المعهد الدولي للمشتريات والتوريد في إطلاق أول برنامج مهني للخريجين الجدد في مجال المشتريات والتوريد.

وقال محمد الكتبي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات المساندة: «على مدى السنوات الخمس الماضية، طورت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية فريق المشتريات من خلال التركيز على تعزيز التكنولوجيا، والاستثمار في الكوادر البشرية ليصبحوا ممارسين مهنيين مؤهلين في مجال المشتريات والتوريد، كما عززت الهيئة علاقاتها مع الموردين من خلال إطلاق عدة مبادرات ومشاريع لتقنين التكاليف. إننا في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية نحرص دوماً على تعزيز علاقاتنا مع الموردين بهدف ضمان مصالح جميع الأطراف وتحقيق أفضل العوائد من عمليات الشراء، بما يضمن تقديم الهيئة أفضل الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحقيق سعادة المتعاملين».