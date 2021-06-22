شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك يبحث مع مفوض عام جناح رومانيا الاستعدادات لـ «إكسبو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لمعرض «إكسبو 2020 دبي» في قصره، الثلاثاء، فرديناتد ناجي المفوض العام لجناح رومانيا في إكسبو 2020 دبي.

وفي بداية اللقاء، رحب سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالمفوض العام لجناح رومانيا في إكسبو 2020، ونيكوليتا تيودوروفيتشي قنصل عام رومانيا لدى الدولة، وجرى بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات ورومانيا وسبل تنميتها في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما.

وناقش الجانبان مشاركة رومانيا في معرض «إكسبو 2020 دبي» الحدث الدولي المهم وتطلع رومانيا إلى استعراض طبيعتها الاستثنائية تحت شعار «الطبيعة الجديدة»، إضافة إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والدبلوماسية، فضلاً عن المعارض المؤقتة، وذلك تجسيداً للنمو الاقتصادي المستدام والابتكار والإبداع في مختلف المجالات لا سيما العلمية.

كما بحث الجانبان مستجدات جائحة «كوفيد19» على الساحة الدولية، وجهود البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

وأكد سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن دولة الإمارات ورومانيا تربطهما علاقات صداقة تتجسد في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ترحب بدول العالم أجمع في معرض «إكسبو2020 دبي» للمشاركة في نسخة ملهمة من الحدث الدولي الكبير والمهم بما يعزز التعاون الدولي من أجل مستقبل مستدام ومزدهر.

وأكد فرديناتد ناجي حرص بلاده على تقديم مشاركة فاعلة في معرض «إكسبو 2020 دبي» تتماشى مع أهمية الحدث الدولي وتطلعات الإمارات إلى جعل إكسبو 2020 النسخة الاستثنائية في تاريخ إكسبو والذي ظهر جلياً في الاستعدادات الفريدة التي ستبهر دول العالم أجمع. (وام)