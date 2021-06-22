شكرا لقرائتكم خبر عن تسريع أتمتة عمليات التراخيص في «دافزا» بتقنية «بلوك تشين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * تسهيل الإجراءات للأنشطة التي تتطلب شهادة عدم ممانعة

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن شراكة استراتيجية جديدة مع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» تستهدف تسريع أتمتة عمليات التراخيص للأنشطة التجارية المقيدة بشهادات عدم ممانعة من الجهات الحكومية في منصة موحدة معتمدة على تقنية «بلوك تشين»، كأول منطقة حرة تطرح هذا النوع من المنصات. وسيعمل الجانبان بموجب الشراكة الجديدة على تعزيز الاستفادة بشكل كامل من منصة «بلوك تشين إيدج - Blockchain Edge» التي تُعد أول منصة لخدمات «بلوك تشين» مستضافة محلياً، بما يسهم في دعم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله؛ الرامية إلى جعل دبي المقصد المفضل للأنشطة الاستثمارية، والوجهة الأسهل في ممارسة الأعمال عالمياً، واتباعاً لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، وتبسيط الاشتراطات الحكومية بنسبة 30% خلال ثلاثة أشهر.

ويوفر الحل الجديد لشركات المنطقة الحرة بمطار دبي العديد من الامتيازات؛ منها تسريع إصدار التراخيص الجديدة أو إضافة أنشطة تجارية مقيدة بشهادة عدم الممانعة من الجهات الحكومية الأخرى. ومن المقرر أن يكون الحل الجديد جاهزاً للاستخدام في الربع الثالث من هذا العام؛ حيث سيسهل عملية تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية إضافة إلى دعم الشركات التي تسعى إلى التوسع خارج نطاق مجالها الحالي باستخدام تقنية «بلوك تشين» مع المحافظة على مستوى عالٍ من الأمان والحماية عبر عمليات التشفير.

وقال الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»: «تلتزم المنطقة الحرة في مطار دبي في الاستثمار والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة؛ لتعزيز تجربة شركات المنطقة الحرة والمستثمرين الجدد؛ وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل إمارة دبي إلى مدينة تدار بالكامل بواسطة منصة «البلوك تشين». ومن المؤكد أن يسهم هذا الحراك التقني المتقدم في توليد موجة من الفرص الاقتصادية، وتعزيز الابتكار الرقمي، ما سيعزز ثقة مجتمع الأعمال بالتعاملات الرقمية وموثوقيتها، إضافة إلى تحسين تنافسية إمارة دبي في مجال الاقتصاد الذكي عالمياً.

وأضاف: يهدف هذا التعاون الرائد مع «دو» إلى تسهيل إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال وتبسيط الاشتراطات الحكومية، بما يتماشى مع توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في تحفيز وضمان استمرارية ممارسة الأعمال في الإمارة واستدامتها. ونفخر بالنتائج الإيجابية التي حققها الطرفان لإطلاق هذه المنصة التي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات؛ حيث نثمن كل الجهود والتسهيلات التي قدمها شركاؤنا في «دو».

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: استطاعت دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، إحراز تقدم ملحوظ في مسيرتها المستمرة لتسريع عجلة التحول الرقمي القائمة على المعرفة، عبر تبني الحلول الرقمية المتطورة. وستسهم شراكتنا مع «دافزا» في تعزيز الاستفادة من الإمكانات والمزايا التي توفرها تقنية «بلوك تشين» لتحقيق نجاح مستدام، تماشياً مع دعم استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021، إضافة إلى استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية. ويمثل حل أتمتة عمليات الحصول على شهادة عدم الممانعة خطوة جديدة إلى الأمام في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بحياة السكان ودعم مجتمعات الأعمال فضلاً عن تعزيز أجندة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر منصة «بلوك تشين إيدج» من دو – التي توفر محفظة متكاملة من التجارب والحلول الرقمية السلسة المصممة لضمان قابلية التوسع بما يتماشى مع تطورات الأعمال، وتمكين الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية من تقديم تجارب رقمية سلسة.