شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة الثلاثاء تسجيل 254 مبايعة بقيمة 549.01 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 142.96 مليون درهم و235 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 406.05 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 48 مليون درهم في منطقة المنارة تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في سيح شعيب 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 48 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيراً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 729.11 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 85.9 مليون درهم و72 رهن فلل وشقق بقيمة 643.22 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 490 مليون درهم وأخرى في منطقة المنارة بقيمة 48 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 16.05 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 3 ملايين درهم.