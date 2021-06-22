شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام جامعة بتعويض أستاذ جامعي بـ 210.667 درهم جراء فصله تعسفياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

قضت محكمة رأس الخيمة الابتدائية (مدني كلي) بإلزام إحدى الجامعات بأن تؤدي لأستاذ جامعي مبلغ 76 ألفاً و500 درهم تعويضاً عما لحقه من أضرار جراء فصله التعسفي من عمله في الجامعة، في وظيفة (أستاذ مشارك)، وألزمت الجامعة أيضاً بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماماة.

وحكمت المحكمة ذاتها، في دعوى ثانية رفعها الأستاذ الجامعي (المدعي) على الجامعة بإلزامها بأن تؤدي له 134 ألفاً و167 درهماً، وألزمتها بإلغاء إقامة المدعي في الدولة، وبتسليمه شهادة خبرة عن مدة عمله، وبالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقال المحامي يوسف النعيمي ممثل «المدعي»: إن ملف القضية يرجع إلى مايو من العام الماضي 2017، حين وقع الطرفان عقد العمل، على أن يباشر الأستاذ الجامعي المشارك العمل بدءاً من أغسطس من العام 2017 حتى 31 يوليو من العام الحالي 2021، وفي ضوء كفاءة المدعي جددت الجامعة عقده في سبتمبر من عام 2020، في عقد عمل ثان أبرم بين الجانبين مدته 4 أعوام أخرى يمتد من أغسطس المفبل إلى الحادي والثلاثين من يوليو 2025.

وفي تحول لافت، شهده شهر فبراير الماضي، فوجىء الأستاذ الجامعي برسالة تلقاها من إدارة الجامعة تنص على فسخ عقد العمل مع إمهاله 6 أشهر من دون إبداء أي أسباب، ما شكل مخالفة لبنود العقد وصحيح القانون ليتقدم المدعي لاحقاً إلى إدارة الجامعة ب «تظلم»، لكنه قوبل بالرفض، وأوضح ممثل الادعاء أن المحكمة ذكرت في الحكم الصادر قبل أيام قليلة أن تعويض الموظف المفصول من عمله تعسفياً جاء جبراً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية جراء فصله من عمله من دون سبب قانوني سائغ، رغم أن عقد العمل المبرم بين طرفي التداعي واللائحة الداخلية للجامعة نصا على أحقيتها بفسخ العقد مع منح مهلة 6 أشهر بعد الإخطار بالفسخ بشرط وجود سبب لذلك.