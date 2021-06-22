شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يوافق على المشاركة في أولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرغب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، في تحقيق إنجاز شخصي كبير من خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب في أولمبياد طوكيو الشهر المقبل؛ حيث سيتفوق الحارس الدولي على الحارس السابق عصام الحضري.

وفى اتصال هاتفي جمع شوقي غريب ومحمد الشناوي، رحب الأخير بالانضمام للمنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، إذا لم يتعارض ذلك مع موعد المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا بعدما اقترب الأهلي بقوة من التأهل لها بعد الفوز على الترجي في ذهاب قبل النهائي بهدف نظيف باستاد رادس.

وفي حالة مشاركة محمد الشناوي مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد، سيكون قد شارك في جميع البطولات القارية سواء في دوري أبطال إفريقيا أو كأس الأمم الإفريقية أو كأس العالم، مثل عصام الحضري، إلا أن مشاركة الشناوي في أولمبياد طوكيو ستمنحه التفوق في المشاركات على السد العالي.

ويسعى اتحاد الكرة المصري حالياً للتواصل مع الكاف لتعديل موعد المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 17 يوليو/ تموز المقبل، حتى يستطيع الشناوي المشاركة في الأولمبياد أو الحصول على استثناء من اللجنة الأولمبية الدولية لدخول الشناوي الفقاعة الطبية في طوكيو يوم 19 يوليو/ تموز بدلاً من 17 من نفس الشهر وفقاً لقرار اللجنة المنظمة للأولمبياد.