شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تتلقى جرعة ثانية من لقاح موديرنا بعد أولى من أسترازينيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

تلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جرعة ثانية من لقاح موديرنا ضد كوفيد-19 بعد تلقيها جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا، وفق ما أعلنت المستشارية الثلاثاء.

وقال متحدث باسم المستشارية: "نعم، نؤكد" أن ميركل تلقت أخيراً جرعة ثانية من لقاح موديرنا الأمريكي الصنع.

وتلقت ميركل (66 عاماً) في 16 نيسان/أبريل جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا الذي علق استخدامه لفترة في ألمانيا.

ونشر المتحدث باسمها على تويتر يومها صورة من شهادة التلقيح لإثبات تلقيها الحقنة.

وينحصر استخدام أسترازينيكا في ألمانيا بمن تجاوزوا ستين عاماً، وقد تلقاه العديد من القادة الألمان بينهم الرئيس فرانك فالتر شتاينماير.

واختارت دول عدة بينها ألمانيا إعطاء جرعة ثانية من لقاح فايزر-بايونتيك أو موديرنا بعد جرعة أولى من أسترازينيكا.

وتلقى أكثر من نصف سكان ألمانيا، أي 42,5 مليون شخص، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا فيما بات 23,6 مليوناً (31,6 في المئة من التعداد السكاني) ملقحين تماماً، بحسب أرقام نشرها معهد روبرت كوخ الثلاثاء.