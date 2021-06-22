"الإسكان" تزف بشرى سارة لكل المتقدمين للإعلان الرابع عشر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، عن إجمالى عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعى من عام 2014 وحتى الآن، موضحة أن إجمالى عدد المتقدمين وصل مليون و350 ألف متقدم.

وأضافت مى عبد الحميد، خلال لقائها مع تليفزيون "اليوم السابع" فى برنامج مصر الجديدة، أن الإعلانات الأولى، كان عدد المقدمين لا يتخطى الـ10 الآف متقدم الإعلان، ولكن مع زيادة الثقة بين المواطنين والحكومة، وصل عدد المتقدمين فى بعض الإعلانات لنحو 400 ألف متقدم.

وأشارت إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعى على مدار السنوات السبع الماضية بلغ نحو 380 ألف مستفيد، فيما تم تسليم أكثر من 365 ألف وحدة للحاجزين، موضحة أن إجمالي تمويلات البنوك للوحدات المخصصة بلغ 35 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى الدعم النقدي من صندوق الإسكان الاجتماعى للأسر التى تم تخصيص وحدات لها بلغ نحو 8.5 مليار جنيه، وهو دعم نقدى لا يرد، وذلك بخلاف الدعم غير المباشر والمتمثل في سعر الأرض وتكلفة تنفيذ المرافق.

وحول الإعلان الرابع عشر لمشروع الإسكان الاجتماعي ، قالت ان عدد المتقدمين بلغ نحو 305 آلاف متقدم وأنه تم رفض حوالى 25 ألف متقدم بسبب عدم استيفاء الأوراق وكذلك عدم ملائمة الشروط عليهم، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء قرر توفير وحدات سكنية لكافة متقدمي الإعلان الرابع عشر.

وحول أسباب الرفض، قالت هناك أسباب عدة لرفض العميل، منها عدم ملائمة الدخل للشروط، وكذلك عدم استيفاء الأوراق المطلوبة، بالاضافة لتقديم أوراق غير صحيحة، موضحة أن في الإعلانات الأولي كانت نسبة الرفض كبيرة نتيجة لعدم الفهم، ولكن تراجعت هذه النسبة بصورة كبيرة في الإعلانات الأخيرةً، موضحة أنه يتم رفض واستبعاد كل من سبق له وحصل على وحدة سكنية مدعومة قبل ذلك فى مختلف المشروعات سواء مشروع الإسكان القومي أو تعاونيات البناء أو مشروع ابنى بيتك.