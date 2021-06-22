شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف مكاسبه قبل شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى شهرين ،حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملة الأمريكية كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، بفضل التوقعات الجديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، ومن أجل الحصول على المزيد من الأدلة حول تطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ،تترقب أسواق المال العالمية فى وقت لاحق اليوم ،شهادة رئيس المجلس "جيروم باول" أمام الكونغرس.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 92.13 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.88 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 91.87 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى شهرين عند 92.40 نقطة.

حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.0% الأسبوع الماضي ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي خلال العام الجاري ،تحديدا منذ أيلول/سبتمبر 2020.

تحقق هذا المكسب الأسبوعي الضخم ، بعدما عدل مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعات رفع أسعار الفائدة إلى وقت مبكر من عام 2023 ، بالتزامن مع رفع توقعات التضخم والنمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين.

ومن أجل الحصول على المزيد من الأدلة الواضحة حول تطورات الاقتصاد الأمريكي ومستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،تترقب أسواق المال العالمية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ، شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام اللجنة الفرعية بمجلس النواب الأمريكي و الخاصة بمتابعة جائحة فيروس كورونا.